الاعلام العبري: نائب رئيس أركان جيش الاحتلال طلب إنهاء خدمته في منصبه نهاية الشهر القادم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2025 - 21:40

الاعلام العبري: نائب رئيس أركان جيش الاحتلال طلب إنهاء خدمته في منصبه نهاية الشهر القادم

منذ 33 mins 10 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة