فلسطين المحتلة: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا في منطقة السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 12:28

فلسطين المحتلة: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا في منطقة السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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