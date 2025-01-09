سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: تصريحات مشجعة جداً للرئيس جوزاف عون ونتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة كخطوة مقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 18:10

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: تصريحات مشجعة جداً للرئيس جوزاف عون ونتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة كخطوة مقبلة

منذ 24 mins 9 January، 2025
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