الحكومة التشادية: الهجوم المسلّح الذي استهدف مساء الأربعاء القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا خلّف 19 قتيلا بينهم 18 في صفوف المهاجمين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 02:42

الحكومة التشادية: الهجوم المسلّح الذي استهدف مساء الأربعاء القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا خلّف 19 قتيلا بينهم 18 في صفوف المهاجمين

منذ 2 ساعة 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة