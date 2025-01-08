ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا مقر تحكم وسيطرة للعدو في جحر الديك بقذائف هاون من عيار 60 ملم نظامي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 09:46

ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا مقر تحكم وسيطرة للعدو في جحر الديك بقذائف هاون من عيار 60 ملم نظامي

منذ 60 mins 8 January، 2025
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