المبعوث الأمريكي الى لبنان آموس هوكشتاين: عمليات الانسحاب ستتواصل حتى الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 20:22

المبعوث الأمريكي الى لبنان آموس هوكشتاين: عمليات الانسحاب ستتواصل حتى الخط الأزرق

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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