الجيش اللبناني: وحداتنا بدأت الانتشار في الناقورة وتمركزت في محيطها بالتنسيق مع قوات اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 18:42

الجيش اللبناني: وحداتنا بدأت الانتشار في الناقورة وتمركزت في محيطها بالتنسيق مع قوات اليونيفيل

منذ 27 mins 6 January، 2025
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