مراسل المنار: العدو الصهيوني نفذ عملية نسف وتفجير في اطراف بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 18:40

مراسل المنار: العدو الصهيوني نفذ عملية نسف وتفجير في اطراف بلدة عيترون

منذ 40 mins 6 January، 2025
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