فلسطين المحتلة: الاحتلال يطلق قنابل إنارة ويدفع بتعزيزات إضافية لقواته في خلة العامود بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 18:26

فلسطين المحتلة: الاحتلال يطلق قنابل إنارة ويدفع بتعزيزات إضافية لقواته في خلة العامود بمدينة نابلس

منذ 57 mins 5 January، 2025
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