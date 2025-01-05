السيد فيصل شكر: المقاومة أشد قوة من أي وقت مضى

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن “المقاومة في هذه الأيام هي أشد قوة من أي وقت مضى”، وتابع “نحن عصاة على كل الرياح الظالمة في هذا العالم، لذلك لن يؤثر علينا قيد أنملة ما يأتي به المتصهينون في الداخل وصهاينة الخارج”.

وأشار السيد شكر في كلمة له الاحد خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد “على طريق القدس” علي الأكبر ياسين في بلدة يونين البقاعية الى انه “في السابق كان الهدف استئصال المقاومة ولكن في الشهرين الماضيين كان الهدف استئصال محور المقاومة، ولكن هذا من المستحيلات”.

ولفت السيد شكر الى ان “الهجوم الإعلامي على المقاومة ومحاولات تشويه صورتها، متواصلا منذ انطلاقتها عام 1982″، وتابع “مما يعني انه منذ 42 عاما والمقاومة تتعرض لهجوم إعلامي وثقافي وسياسي لا نظير له، ولكن هذا الهجوم لم يغير المشهد ولم يضعف المقاومة ولم يجعلها تتراجع بل زادها تصميما على نصرة الحق ومواجهة الباطل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام