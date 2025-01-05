وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيداً و208 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 12:16

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيداً و208 جرحى

منذ 21 mins 5 January، 2025
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