قوات الاحتلال المتوغلة في بلدة الطيبة ترفع ساتراً ترابياً لقطع الطريق بين القنطرة والطيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 12:16

قوات الاحتلال المتوغلة في بلدة الطيبة ترفع ساتراً ترابياً لقطع الطريق بين القنطرة والطيبة

منذ 22 mins 5 January، 2025
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