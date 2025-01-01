كتائب القسام تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “نتيفوت” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 01:02

كتائب القسام تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “نتيفوت” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين

منذ 24 mins 1 January، 2025
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