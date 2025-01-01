صحيفة هآرتس العبرية : “الإسرائيليون” يريدون أن يغمضوا أعينهم ويناموا بسلام بدون الهجمات الليلية من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 01:02

صحيفة هآرتس العبرية : “الإسرائيليون” يريدون أن يغمضوا أعينهم ويناموا بسلام بدون الهجمات الليلية من اليمن

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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