سرايا القدس: استهدف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دبابة (ميركافاه) وجرافة (D9) صهيونية بقذيفتي “RBG والياسين 105” وسط مخيم جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 18:52

سرايا القدس: استهدف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام دبابة (ميركافاه) وجرافة (D9) صهيونية بقذيفتي “RBG والياسين 105” وسط مخيم جباليا

منذ 50 mins 31 December، 2024
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