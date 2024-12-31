وسائل إعلام إسرائيلية: توصية قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية هي محاولة المس بقيادة الحوثيين وإيجاد المزيد من الأهداف في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 17:20

وسائل إعلام إسرائيلية: توصية قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية هي محاولة المس بقيادة الحوثيين وإيجاد المزيد من الأهداف في صنعاء

منذ 59 mins 31 December، 2024
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