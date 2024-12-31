القيادة الوسطى الأمريكية: المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 17:18

القيادة الوسطى الأمريكية: المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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