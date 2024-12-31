سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية “أسدود” و”عسقلان” و”زكيم” من مكان تواجد آليات العدو شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 17:18

سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية “أسدود” و”عسقلان” و”زكيم” من مكان تواجد آليات العدو شمال غزة

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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