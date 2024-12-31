القوات المسلحة اليمنية: العملية الأولى استهدفت مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 09:36

القوات المسلحة اليمنية: العملية الأولى استهدفت مطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”

منذ 25 mins 31 December، 2024
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