القوات المسلحة اليمنية: قوتنا الصاروخية نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 09:36

القوات المسلحة اليمنية: قوتنا الصاروخية نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما

منذ 27 mins 31 December، 2024
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