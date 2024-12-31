محكمة في سول تصدر أمرا بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول على خلفية إعلانه الأحكام العرفية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 06:30

محكمة في سول تصدر أمرا بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول على خلفية إعلانه الأحكام العرفية

منذ 2 ساعة 31 December، 2024
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