قوات الاحتلال تقتحم ضاحية اكتابا في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 04:58

قوات الاحتلال تقتحم ضاحية اكتابا في طولكرم

منذ 55 mins 31 December، 2024
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