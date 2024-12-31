قوات الاحتلال تقتحم حي التعاون في مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2024 - 04:58

قوات الاحتلال تقتحم حي التعاون في مدينة نابلس

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة