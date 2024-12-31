غرق عشرات خيام النازحين في منطقتي المواصي ودير البلح بقطاع غزة إثر عاصفة رعدية وأمطار غزيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 03:26

غرق عشرات خيام النازحين في منطقتي المواصي ودير البلح بقطاع غزة إثر عاصفة رعدية وأمطار غزيرة

منذ 1 ساعة 31 December، 2024
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