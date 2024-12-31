ممثل روسيا في الأمم المتحدة: تعرض اليمن لعدوان جوي في الأيام الأخيرة والاستهداف الإسرائيلي بدعم أمريكي لصنعاء وموانئ على البحر الأحمر تصعيد متعمد ومدان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 01:48

ممثل روسيا في الأمم المتحدة: تعرض اليمن لعدوان جوي في الأيام الأخيرة والاستهداف الإسرائيلي بدعم أمريكي لصنعاء وموانئ على البحر الأحمر تصعيد متعمد ومدان

منذ 38 mins 31 December، 2024
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