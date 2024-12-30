الحاج محمود قماطي للمنار: بالنسبة للإتفاق إما أن يكون هناك إلتزام من الجميع وإما لا يكون هناك إلتزام من الجميع أيضاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 22:34

الحاج محمود قماطي للمنار: بالنسبة للإتفاق إما أن يكون هناك إلتزام من الجميع وإما لا يكون هناك إلتزام من الجميع أيضاً

منذ 1 ساعة 30 December، 2024
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