الحاج محمود قماطي للمنار: هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 20:54

الحاج محمود قماطي للمنار: هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء

منذ 9 mins 30 December، 2024
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