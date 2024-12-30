نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي للمنار: الوعد والالتزام هي من الثوابت التي اتسم بها حزب الله وقيادته ونؤكد التزامنا بهذه الثوابت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 20:52

نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي للمنار: الوعد والالتزام هي من الثوابت التي اتسم بها حزب الله وقيادته ونؤكد التزامنا بهذه الثوابت

منذ 17 mins 30 December، 2024
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