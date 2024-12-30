أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان لدى استقباله وزير خارجية عمان:العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة وذلك خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 20:52

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان لدى استقباله وزير خارجية عمان:العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة وذلك خلافاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام

منذ 43 mins 30 December، 2024
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