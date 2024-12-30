القناة 14 العبرية: بعد أشهر من العمل في منطقة جباليا تُقدر المؤسسة الأمنية أن عددًا من كتائب حماس لا تزال تعمل جزئيًا في شمال القطاع وتضم مئات المسلحين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 20:52

القناة 14 العبرية: بعد أشهر من العمل في منطقة جباليا تُقدر المؤسسة الأمنية أن عددًا من كتائب حماس لا تزال تعمل جزئيًا في شمال القطاع وتضم مئات المسلحين

منذ 38 mins 30 December، 2024
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