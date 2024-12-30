بدء كلمة نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام” لرفع آثار العدوان الصهيوني على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2024 - 15:36

بدء كلمة نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام” لرفع آثار العدوان الصهيوني على لبنان

منذ 8 mins 30 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة