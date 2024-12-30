جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفذ تفجيرات في محيط ساحة بلدة الطيبة جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 13:40

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفذ تفجيرات في محيط ساحة بلدة الطيبة جنوبي لبنان

منذ 17 mins 30 December، 2024
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