كتائب الأقصى: قصفنا مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” بصواريخ “107” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 13:40

كتائب الأقصى: قصفنا مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” بصواريخ “107”

منذ 25 mins 30 December، 2024
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