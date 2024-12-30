اعلام العدو: إصابة 6 جنود من الجيش الإسرائيلي جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 13:40

اعلام العدو: إصابة 6 جنود من الجيش الإسرائيلي جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة

منذ 26 mins 30 December، 2024
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