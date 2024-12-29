سرايا القدس: تفجير منزل تحصن به عدد من جنود العدو الصهيوني في منطقة السكة شرق مخيم جباليا بالاشتراك مع كتائب الأقصى لواء العامودي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 18:56

سرايا القدس: تفجير منزل تحصن به عدد من جنود العدو الصهيوني في منطقة السكة شرق مخيم جباليا بالاشتراك مع كتائب الأقصى لواء العامودي

منذ 10 mins 29 December، 2024
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