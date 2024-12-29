القناة 12 العبرية: إطلاق الصواريخ اتجاه مستوطنات غلاف غزة جرى من منطقة بيت حانون حيث تتواجد قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 17:22

القناة 12 العبرية: إطلاق الصواريخ اتجاه مستوطنات غلاف غزة جرى من منطقة بيت حانون حيث تتواجد قوات الاحتلال

منذ 29 mins 29 December، 2024
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