قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 01:56

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية

منذ 13 mins 29 December، 2024
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