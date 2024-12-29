نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الاسرائيلي على المنشآت المدنية التي تشكل جريمة حرب وتؤكد أنّها لن تثني الشعب اليمني عن مساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 00:24

نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الاسرائيلي على المنشآت المدنية التي تشكل جريمة حرب وتؤكد أنّها لن تثني الشعب اليمني عن مساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن الوطن

منذ 14 mins 29 December، 2024
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