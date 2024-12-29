لبنان | مصادر اعلامية: العدو يستهدف من موقع الرادار أطراف بلدة شبعا برشقات رشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 00:24

لبنان | مصادر اعلامية: العدو يستهدف من موقع الرادار أطراف بلدة شبعا برشقات رشاشة

منذ 47 mins 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة