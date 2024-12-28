مصادر فلسطينية: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 22:52

مصادر فلسطينية: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية

منذ 25 mins 28 December، 2024
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