كتائب القسام: اقتحمنا نقطة عسكرية صهيونية واشتبكنا مع جنود العدو وأوقعناهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 19:46

كتائب القسام: اقتحمنا نقطة عسكرية صهيونية واشتبكنا مع جنود العدو وأوقعناهم بين قتيل وجريح في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا

منذ 51 mins 28 December، 2024
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