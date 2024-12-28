مصادر طبية فلسطينية: 36 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 19:46

مصادر طبية فلسطينية: 36 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالي القطاع

منذ 52 mins 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة