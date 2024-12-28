“أ ف ب”: منظمة الصحة العالمية تعلن أن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اصبح خالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 18:14

“أ ف ب”: منظمة الصحة العالمية تعلن أن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اصبح خالياً

منذ 8 mins 28 December، 2024
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