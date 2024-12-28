القناة 12 العبرية: مئات الآلاف من المستوطنين هرعوا نحو الملاجئ مساء اليوم لحظة إطلاق الصاروخين من شمال غزة نحو مناطق القدس ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 18:14

القناة 12 العبرية: مئات الآلاف من المستوطنين هرعوا نحو الملاجئ مساء اليوم لحظة إطلاق الصاروخين من شمال غزة نحو مناطق القدس ومحيطها

منذ 27 mins 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة