الدفاع المدني في غزة: ارتفع إجمالي معتقلينا الذين اختطفهم العدو خلال الحرب إلى 26 معتقلا لا يعرف مصيرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 12:02

الدفاع المدني في غزة: ارتفع إجمالي معتقلينا الذين اختطفهم العدو خلال الحرب إلى 26 معتقلا لا يعرف مصيرهم

منذ 54 mins 28 December، 2024
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