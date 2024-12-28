اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي شرع في تنفيذ عملية عسكرية في بيت حانون شمالي قطاع غزة بقيادة الفريق القتالي التابع للواء ناحال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 10:30

اعلام العدو: الجيش الإسرائيلي شرع في تنفيذ عملية عسكرية في بيت حانون شمالي قطاع غزة بقيادة الفريق القتالي التابع للواء ناحال

منذ 17 mins 28 December، 2024
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