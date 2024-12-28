المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني : أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:46

المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني : أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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