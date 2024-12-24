7 إصابات بينها ثلاثة أطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 23:00

7 إصابات بينها ثلاثة أطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 7 mins 24 December، 2024
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