قصف مدفعي للعدو السعودي يستهدف مناطق بمديرية رازح في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 16:48

قصف مدفعي للعدو السعودي يستهدف مناطق بمديرية رازح في صعدة

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
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