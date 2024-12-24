مدفعية الاحتلال تستهدف الطابق الثالث في مستشفى العودة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 09:04

مدفعية الاحتلال تستهدف الطابق الثالث في مستشفى العودة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 52 mins 24 December، 2024
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